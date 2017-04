Shakira proclama su amor por Gerard Piqué en su nuevo sencillo

Que la pareja formada por Shakira y Gerard Piqué es sin duda una de las mejor avenidas de la crónica social es un hecho que ambos han demostrado en infinidad de ocasiones, pero en el caso de que alguno todavía no se haya enterado de la felicidad que les embarga desde que se conocieran en 2010, ahora la estrella del pop se ha encargado de proclamarlo a los cuatro vientos en su nuevo tema ‘Me enamoré’, toda una declaración de cariño y admiración hacia el hombre de su vida que estará a disposición de sus fans este mismo viernes.

Solo un día antes, la propia intérprete se encargó de generar una gran expectación entre sus seguidores más fieles al enviar a un selecto grupo de ellos postales en las que aparecía la carátula del sencillo y un mensaje firmado en el que desgranaba algunas de las experiencias en las que se ha inspirado a la hora de componer la letra, que no son otras que las vividas al lado del deportista catalán, padre de sus hijos Milan y Sasha, en estos siete años.

“¿Les gustó mi sorpresa? Pues mañana más”, reza el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram junto a un montaje fotográfico en el que aparecen algunos de sus admiradores sosteniendo sonrientes las postales que les hizo llegar la colombiana.

Varios minutos después, en la cuenta de YouTube de la estrella del pop aparecía por sorpresa el audio del citado tema -del que se desconoce si aparecerá en su próximo álbum o si constituye un lanzamiento aislado-, cuyas estrofas no dejan lugar a dudas sobre la necesidad que tenía la diva de echar momentáneamente la vista atrás para volver a sentir aquellas sensaciones que experimentó cuando se quedó prendada del guapo futbolista.

“La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Pensé: ‘Este todavía es un niño’. Pero ¿qué le voy a hacer? Me enamoré, lo vi solito y me lancé. Mira qué cosa más bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos con un par (…)”, reza un extracto de la apasionada letra del sencillo.