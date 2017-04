Rocio Banquells quiere creer en buenas intenciones de Adame

Rocio Banquells rompió el silencio sobre el accidente que padecieron su hermana Mary Paz y sus sobrinos el pasado fin de semana en carretera, donde afortunadamente salieron con vida tras la volcadura del vehículo en el que se transportaban.

“Muy triste, muy feliz y muy agradecida con Dios porque en primer lugar salieron vivos, están delicados, estables, y es lo que importa”, dijo en entrevista para el programa “Formula Espectacular”.

La cantante agregó: “Todos estamos muy agradecidos con Dios por esto, y si fue un trancazo muy fuerte, moralmente nos tiene muy abajo a todos pero vamos a salir, lo importante es inyectar mucha energía positiva, mucha oración y todos los mejores deseos para mis niños, porque esos niños los amo como si fueran míos y para mi hermana que la amo profundamente”.

Al respecto de Alfredo Adame, padre de sus sobrinos, la también actriz dio su postura acerca de la reacción del actor, quien hace unos meses hablaba mal de su ex esposa y tras el accidente habla positivamente de ella.

“Espero, quiero creer que un golpe como estos, le tiene que caer el veinte de muchas cosas en la vida, yo quiero creer eso, él ha estado allá, definitivamente llegó el sábado, los hechos ocurrieron entre 7:30 y 8 y llegó, todos llegamos y pues espero que esto, el golpe que da la vida, es un juego de Dios, de lecciones, lo único que te puedo decir es mi hermana siempre ha sido una gran mujer, una gran madre, dedicada a sus hijos, dedicada a su casa, dedicada a su esposo, con mucho amor entregó su vida entera a este “señor”, y pues él no recibió más que un hogar, unos hijos, una gran mujer”.

Finalmente, Banquells no descartó una posible reconciliación: “no lo sé”. Asimismo, afirmó que por ella no habría problema en que su hermana y el actor volvieran a estar juntos. “Yo no sé qué ha pasado, él es el problema, yo no soy el problema, él ha ofendido a mis padres, ha ofendido a mi hermana, ha ofendido a sus hijos, me ha ofendido a mí, ha ofendido a mi familia”.