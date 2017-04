Hija de Joan Sebastian habla de la herencia que le dejó su famoso padre

Zaralea Figueroa confesó su sentir por la demanda que interpuso en Estados Unidos, Erika Alonso, ex pareja de su padre, la cual exige una mayor parte de la herencia que dejara Joan Sebastian para su hija Juliana.

“No se me hace lo justo, no se me hace lo idóneo ni lo ideal estar llevando las cosas así, pero es lo que se tiene que hacer, es lo que la ley indica, no es agradable definitivamente, para mí la herencia es el amor de mi padre”, dijo en entrevista para Hoy.

Al respecto de la noticia donde se vinculó a su famoso padre en un caso de trata de blancas, la cantante comentó:

“Nunca va a dejar de doler una calumnia a un ser amado, en este caso nunca me va a dejar de doler que haya gente tan desalmada que quiera dañar el honor, la imagen de mi padre cuando él ya no está, cuando él ya no puede defenderse”.

Figueroa debutará en la escena musical con el tema “Monstruo”, el cual lanzará al mercado un día antes del que hubiera sido el cumpleaños número 66 de Joan Sebastian.

“Por eso decidí hacerlo el 7 de abril porque es mi regalo para él, y han sido, días, meses, años difíciles, digo va a ser dos años de fallecido; muy difícil, el hecho de estar materializando mi sueño sin él físicamente, definitivamente no es lo que yo hubiera querido”, finalizó.