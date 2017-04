Arturo Peniche narra cómo fue el robo en su domicilio

Arturo Peniche relató en entrevista para Televisa Espectáculos, cómo fue el brutal robo que padeció junto a su esposa Gaby en su domicilio, la madrugada del pasado miércoles.

“Me despertaron abruptamente unos tipos pateando la puerta de mi recámara, me lie con dos, ya no pude con los tres, entraron, nunca los vi armados, eran tres tipejos, cobardones”.

El actor especificó que esto sucedió “alrededor de las 5 de la mañana, porque todavía era de noche y ya se fueron de día”. Los tres individuos entraron por el jardín, levantaron un techo que estaba sobrepuesto e ingresaron a su casa.

Peniche relató: “de repente oí que ya estaban pateando la puerta de mi recámara, oigo una patada, la primera patada, reacciono, la segunda patada abre la puerta y entra un tipo sobre mí, entonces al tipo lo golpee en el pecho con las piernas, se cayó detrás de un mueble que tenemos, entra otro, me empiezo a liar con él, luego se levanta el otro, nos empezamos a liar, me amagaron, y ya el tercero me empezó a pegar de las costillas, no sé si fue el tercero o el segundo, pero ya me tenían dominado del cuello”.

La esposa del histrión también fue golpeada. “Mi esposa reaccionó y le dio una patada a uno de ellos, entonces uno de ellos le dio una patada en la boca”.

Sobre lo robado, Arturo explicó que les dijo: “‘llévate esos dólares’. Se llevaron otro dinero que estaba al lado de la caja que eran como unos 3 mil pesos, porque se le acabo la pila a la caja y estaban buscando la llave para poderla abrir. Se habrán llevado, no sé, 600 mil pesos, que era toda mi inversión de 35 años de casados”.

La pareja se encuentra estable tras los daños recibidos, y realizaron la denuncia correspondiente, por ahora les resta esperar a que las autoridades localicen a los responsables de este robo.