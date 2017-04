Talina Fernández se reencontrará con su nieta María Levy

La conductora Talina Fernández confesó emocionada durante una entrevista para el programa Ventaneando que en breve se reunirá con su nieta María, hija de la fallecida Mariana Levy, para celebrar sus 21 años de edad.

“La voy a ver prontito, le tengo que dar su regalo de 21 años”, reveló con una gran sonrisa.

Al respecto de este regalo, explicó: “a todas mis nietas les voy a dar el mismo regalo a los 21 años, ya se lo di a Constanza, ahora le toca a María, después será Eugenia y después Paula”.

Al ser cuestionada sobre si serán joyas de la familia, Talina confirmó: “exactamente, joyas de la familia que he guardado años y que pertenecieron a mi abuela”.

Contrario a estas respuestas, al preguntarle sobre su relación con el actor Ariel López Padilla, padre de su nieta María, comentó: “de ese señor no quiero saber nada”.

Talina aprovechó la entrevista para aclarar que no pudo asistir a los 15 años de su nieta Paula, hija menor de Mariana, debido a que se encontraba con su hijo Pato en el hospital.

“Se me olvido la fecha, ya después le mandé muchos besos, pero no los he visto, se me borró; después pude decirle cuánto la amaba, pero no (fui), estaba Pato muy grave en el hospital”.

Por otra parte, Fernández sigue enfrentando algunos problemas de salud, mismos que la han hecho bajar 33 kilos en poco más de un año.

“Yo bajé 33 kilos en un año dos meses, lo que pasó fue que me dio una bacteria que se llama Helicobacter pylori, y no puedo comer porque me dan nauseas, entonces como cantidades pequeñísimas, ya espero no seguir bajando”, finalizó.