Jacqueline Bracamontes habla de su romance con William Levy

Jacqueline Bracamontes se encuentra promocionado el lanzamiento de su libro autobiográfico, mismo en el que hablará de su vida sentimental, personal y profesional.

La conductora no dudo en dar un adelanto de este texto durante la entrevista que brindó al programa “Primer Impacto”, donde relató el romance que sostuvo con William Levy hace 8 años.

Cabe recordar que la famosa pareja protagonizó la telenovela “Sortilegio” en el 2009. Amorío que hasta ahora confirmamos traspasó la pantalla chica y llegó a la vida real.

“Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados…’ por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba. Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo”, relató.

Sin embargo, mientras Jacqueline y William se conocían, llegó la noticia del segundo embarazo de Elizabeth Gutiérrez, actriz y actual pareja del actor, lo cual fue un shock para Bracamontes.

“Jacky mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo, (le dijo el actor). Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo?, ¿por el Espíritu Santo?”.

Finalmente, Jackie tomó el suceso como una experiencia de vida: “lo que me contó ese día me salvó de una situación que no era para mí”.