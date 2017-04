Padme Castellanos afirma intentaron sobornarla: Carlos Lizárraga

Padme Castellanos, quien interpuso una demanda por acoso sexual contra Carlos Lizárraga, integrante de La Original Banda El Limón, confesó que se comunicaron con ella para ofrecerle dinero a cambio del video en el que se ve al músico, dándole una nalgada.

#Abuso #BandaLimón Dikirim oleh Padme Castellanos pada 1 April 2017

Según confiesa la vidente Padme, personal de la agrupación le ofreció 350 mil pesos, alrededor de 17 mil dólares, por el material.

“Me hablaron de parte de la Original Banda Limón, no me dieron nombres ni nada, únicamente me dijeron que querían ver si habían salido bien en el video, pero sobre todo, el acto de la patada de la suerte”.

“Estuvimos hablando escasamente dos minutos y me dijo ‘Bueno, ¿350 mil estaría bien?’ y le dije que probablemente estaría bien, pero mi dignidad no tiene precio”.

Castellanos afirmó que en caso de obtener algún beneficio económico como consecuencia de una sanción al integrante de la Banda Limón, de ninguna forma se quedará con el dinero, pues piensa donarlo a una fundación que ayuda a víctimas de trata y a niños indigentes.

Por su parte, Carlos Lizárraga ha colocado un video en redes sociales para brindarle una disculpa a la vidente, expresando su interés para encontrarse con ella personalmente y aclarar el asunto.