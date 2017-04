Salma Hayek y Eugenio Derbez buscan unidad entre mexicanos en USA

La actriz mexicana Salma Hayek está encantada de apoyar la carrera de su colega y compatriota Eugenio Derbez en Estados Unidos, pues afirma que para que un triunfo sepa a gloria, hay que compartirlo.

“El poder más bonito es la unidad, el apoyarnos unos con otros, el trabajar juntos y el triunfar juntos. Porque cuando triunfa uno solo es un triunfo independiente.

Pero cuando entre más nos unamos, nos apoyamos, les recordamos a todos los demás que también ellos pueden”, manifestó la actriz durante la entrevista realizada por la revista People.

Como parte de la promoción de la cinta “How to be a Latin Lover” (“Cómo ser un Latin Lover”), a estrenarse a finales de abril, los famosos exhortan a sus paisanos en Estados Unidos a no apartarse en medio de un clima político tan complicado.

“La mejor manera de luchar contra todo lo que está pasando es trabajar como nunca y trabajar como nadie, que ya de por sí lo hacemos”, expresó Derbez.

Y agregó: “Seguir el curso, seguir haciéndolo y el universo, la vida y los propios patrones, y los propios dueños de restaurantes y empresas con las que estén trabajando van a ser los primeros que van a decir: ‘A ver qué hago, pero este hombre no se va, porque si se me va se me cae mi negocio’.

Y esa es una fuerza que tenemos”.

Ideología que apoyo Salma subrayando: “Hay que hacerlo mejor que nunca. Ahora más que nunca tenemos que unirnos y apoyarnos”.

Los mexicanos han estado tan unidos que no han dejado de presumir sus aventuras en redes sociales:

