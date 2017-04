Sergio Mayer afirma que su hijo nunca estuvo enamorado de Natália Subtil

Sergio Mayer confesó en entrevista que el momento en que su joven hijo le dio la noticia de su próxima paternidad, él ya se lo esperaba, debido al comportamiento que tuvo el cantante desde que inició su relación con la modelo brasileña Natália Subtil, a pesar de no verlo enamorado.

“Yo no lo vi enamorado, yo lo vi entusiasmado, andaba como, imagínate, a los 17 años conocer a una modelo brasileña de 27 años, diez años mayor que tú, en una película, o sea, estaba entusiasmado, en mi tiempo le llamábamos ‘enculado’; ¡ay perdón!”, dijo Mayer durante el programa “Todo para la mujer”.

Y agregó: “Entonces pues ya, lo vi y no puedes ir en contra de eso, de las emociones, de la hormona, ni modo que vaya y se la enmique ¿verdad?”.

Sobre el cuidado que el joven tenía para tener relaciones sexuales, el ex Garibaldi detalló: “Sergio siempre fue muy responsable con sus novias, siempre usó preservativo, siempre platicamos de eso, pero cuando empezó a tener una relación que vi que ya estaban todo el tiempo juntos, dije ‘aquí va a pasar algo’, porque es la consecuencia de (sus actos), y eso es normal, él tendrá que afrontar y está afrontado la situación”.

Al respecto de la manutención de su nieta, Mayer dijo estuvo en desacuerdo con su hijo, y apoyaba en su idea a Subtil, quien en un tiempo habló de entablar una demanda contra Mayer Mori por manutención.

“Yo soy el primero que critica su actitud, si soy vocero de los derechos de los niños en el senado, y estoy tratando de hacer una carrera política con el tema de los derechos de los niños (…), y veo que mi hijo, que no justifica que porque este joven, no tenga la responsabilidad con su bebé, yo no lo justifico y no lo apruebo, y eso es parte de mi problema y de mi discusión, lo que hizo que el tomara la decisión, igual con su mamá (Bárbara Mori), que el tomara la decisión de mejorarse como ser humano, porque le dije ‘no estoy de acuerdo, y si ella te tiene que demandar, pues que te demande, y ojalá lo haga’, entonces eso para él era un shock, decir ‘a ver cómo no estas a mi favor’, ‘no estoy a favor ni en contra tuyo, estoy a favor de la bebé, de mi nieta, y eso es lo correcto, si tú tienes problemas con Natália, arreglo con Natália’”.

De igual forma, Sergio detalló su diferencia con Subtil: “se lo dije a Natália: ‘es la primera y última vez que habló contigo Natália, no metas a mi nieta en problemas con Sergio, tú tienes problemas con Sergio, arréglalos con él, no uses a mi nieta como moneda de cambio, para decir y sacarla ahí en un programa de televisión ahí con la lágrima y cargado a la niña diciendo que estas sola’, le dije ‘no estás sola, porque está el abuelo y estoy al pendiente de ella, no te atrevas a decir que estas sola’, entonces le cayó el veinte”.

Por otra parte, al respecto del video que circuló en redes sociales donde supuestamente vemos a Mayer Mori mostrar su miembro, el actor comentó:

“Me han dicho que sí es, que si yo aceptó que es el video o no es el video, nunca se ve su cara, tampoco se está masturbando, o sea, simplemente se agarra el miembro, tal cual, como cualquier joven que se acaba de levantar y esta erecto, punto”.

Finalmente, Sergio Mayer bromeó y dijo que este video también le benefició, pues las críticas fueron muy positivas para su hijo y “hasta a mí me fue bien”.