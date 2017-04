Susana Dosamantes habla de su relación con su ex yerno, Colate

Susana Dosamantes habló de la relación que sostiene con su ex yerno Nicolás Vallejo-Nágera tras los problemas legales que tiene con su hija Paulina Rubio.

“Las relaciones hay que ser armónicas, sobre todo es familia, es el padre de mi nieto, lo respeto y lo quiero como el padre de mi nieto”, dijo la actriz a los medios que asistieron a la conferencia de prensa de la obra “Hijas de su madre”.

Sobre su nieto Andrea Nicolás, Dosamantes manifestó: “y a mi nieto lo amo, lo adoro, me corto las venas por él”.

Por otra parte, la primera actriz confesó que ahora que la obra en la que actúa se retoma el tema de la infidelidad en las parejas, es una situación que ella ha vivido varias veces.

“Por eso me he divorciado varias veces, no de mi parte, pero de parte de los hombres, son muy corruptos, asquerosos. Yo me divorcio, salgo más barata, yo me divorcio, estas no se divorcian, estas son más heavies, estas son unas hijas de su madre.

Tengo muy mala memoria, luego ando saludando a las ex novias de mi ex maridos, digo ‘chin, yo a esa no la podía saludar’, ¡ni modo, soy despistada!, y la verdad que bueno, por eso me conservo sin ulceras ni nada, se me olvida todo, me vale todo”, finalizó.