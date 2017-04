Denuncian a La Original Banda El Limón por abuso sexual

Padme Castillo denunció a La Original Banda El Limón por abuso sexual, debido a que uno de los integrantes de la agrupación supuestamente le diera una nalgada a la mujer para desearle suerte en su nuevo programa de radio.

La comunicadora levantó una denuncia en la agencia del Ministerio Público en el Estado de México contra Carlos Lizárraga, quién se mostró sorprendido al conocer de la acusación y afirmó que está dispuesto a ofrecer una disculpa.

Carlos Lizarraga explicó en entrevista para el programa Suelta la Sopa: “si pasó, pero fue algo chusco, no pensé que llegara a ser tanto, y sí, sí está molesta o algo, honestamente se lo digo de hombre, porque yo no me escondo, le pido más de mil disculpas, se me hace tan raro que creo yo que es broma”.

De igual forma, Juan Luis Lizarraga, líder de la banda, ofreció una disculpa por parte de todos los integrantes y declaró que tras el incidente que tuvieron con una reportera y una “tanga” pensaba no volverían a tener un problema similar pues no les gusta estar metidos en el escándalo por estas razones.