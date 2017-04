Miguel Ángel Silvestre y Hugh Jackman, duelo de galanes en Nueva York

El actor español coincidió con el famoso intérprete australiano durante una gala benéfica de la firma Montblanc para recaudar fondos en favor de Unicef, y posteriormente no dudó en presumir de su encuentro en Instagram

El actor Miguel Ángel Silvestre no para de ofrecer ejemplos ilustrativos que revelan hasta qué punto se está convirtiendo en uno de los rostros imprescindibles en cualquier evento relacionado con el mundo del espectáculo en Estados Unidos, ya que ayer lunes el castellonense fue uno de los invitados de excepción a la exclusiva gala benéfica organizada por la firma Montblanc en Nueva York para recaudar fondos en favor de Unicef, un acto que permitió al intérprete codearse con estrellas del cine como Hugh Jackman, e incluso con miembros de la realeza como Carlota Casiraghi, quien deslumbró en su papel de madrina.

Además de posar como toda una celebridad para los fotógrafos congregados en la Biblioteca Pública de la ciudad de los rascacielos, el protagonista de series como ‘Sense 8’ o ‘Velvet’ tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con el actor australiano -nominado a un Óscar y principalmente conocido por su papel de ‘Lobezno’ en la saga de los ‘X-Men’ y, quién sabe, quizá también se animó a contarle la divertida anécdota de la que posteriormente quiso hacer partícipes a todos sus seguidores de su cuenta de Instagram.

“Hace unos años, tuve una novia que me decía que solo me cambiaría por Hugh Jackman. ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Qué caballero, qué gentleman!”, escribió Miguel Ángel en su perfil de la popular red social, junto a una imagen de los dos intérpretes manteniendo una animada conversación.

Aunque en sus redes sociales no hay constancia de encuentro alguno con la hija de Carolina de Mónaco, teniendo en cuenta que la velada se alargó varias horas y que sus asistentes más ilustres -entre los que también destacaron Olivia Palermo y Diane Kruger- no dudaron en sacarse fotos para sus respectivas plataformas sociales, resultaría extraño que Miguel Ángel no hubiera aprovechado la ocasión para presentarse ante la guapa joven y demostrarle así su apoyo absoluto en su papel de embajadora de la firma y promotora del evento junto al ya mencionado Hugh Jackman.

Como recordaron pocas horas más tarde en sus redes sociales todos los famosos que acudieron a tan solidaria fiesta, la iniciativa auspiciada por Montblanc servirá para apoyar económicamente a Unicef de cara a la construcción de varias escuelas y para garantizar el acceso de los niños a una educación de calidad.

“Unicef y Montblanc… Haciendo posible que muchos niños tengan la oportunidad de aprender y escribir”, escribía Diane Kruger en su cuenta de Instagram junto a un selfie que la retrataba en pleno evento.