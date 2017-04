Enrique Iglesias urge a sus seguidores a ayudar a las víctimas de Perú y Colombia

El cantante, quien lleva años involucrándose activamente en las campañas humanitarias de 'Save the Children', no ha dudado en echar mano de su proyección pública para concienciar sobre los problemas tan acuciantes que viven ambos países

El popular cantante ha recurrido a sus redes sociales para hacer un llamamiento sobre la situación de desamparo en la que se encuentran actualmente decenas de miles de familias en Perú y Colombia como consecuencia de las inundaciones y los consiguientes corrimientos de tierra que han asolado ambos países en los últimos días, una tragedia que ya se ha cobrado la vida de 70 personas en el primer país y cerca de 273 personas en el segundo, y que ahora amenaza la subsistencia de aquellos que lo han perdido todo.

“Le envío todo mi amor a los afectados por las tragedias en Colombia y Perú. Por favor, consideren donar al fondo de emergencia de ‘Save the Children’, el cual provee recursos de primera necesidad a niños y familias en ambos países”, escribió el intérprete español, quien lleva años ejerciendo como embajador de la fundación, en su cuenta de Instagram para concienciar a todos sus seguidores sobre la magnitud de la catástrofe y sus devastadores efectos.

Al margen de la responsabilidad social que se deriva de su imagen pública y de su condición de referente para millones de personas, lo cierto es que el hijo de Julio Iglesias ha puesto de manifiesto en innumerables ocasiones que mantiene un estrecho vínculo con ambos países, a los que acude con frecuencia en el marco de sus giras mundiales para deleitar a sus fans con su espectacular directo y también para interactuar con ellos en toda clase de originales encuentros.

“Estoy más que feliz de regresar a Perú, así que los fans me pueden pedir lo que quieran, incluso cantar canciones de otros”, bromeaba en una entrevista al diario peruano La República el año pasado, poco antes de que se presentara en Lima para interpretar las canciones de su disco ‘Sex and Love’.

“Tengo una conexión especial con Perú porque mi productor musical es Carlos Paucar y con él gané el Grammy. No en vano llevo 15 años trabajando a su lado”, explicaba.

Aunque hasta el año 2014 no tuvo oportunidad de llevar su potente directo a Colombia, el reputado artista se ha confesado en varias ocasiones como todo un enamorado de la cultura del país y del afable carácter de su gente, lo que explica el entusiasmo que irradiaba ante la perspectiva de poder ofrecer ese año el que sería su primer concierto en suelo colombiano.

“He estado en muchas ciudades de Colombia, pero nunca había estado en concierto. Creo que es el único país de toda Latinoamérica en el que no he cantado. Es un deseo que siempre he querido realizar. He visitado muchos sitios y me siento muy cercano a la cultura porque mi mejor amigo es colombiano y me crié mucho con su familia”, aseguraba ese verano al diario El Heraldo.