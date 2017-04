Chris Zylka, el novio de Paris Hilton, afirma son ‘almas gemelas’

El apasionado romance que Paris Hilton mantiene con Chris Zylka va viento en popa. Desde que se les relacionara sentimentalmente el pasado mes de agosto, la empresaria y DJ más glamurosa de la noche ibicenca no ha dejado de proclamar a los cuatro vientos el profundo amor que siente por él, pero ahora ha sido el actor quien ha querido revelar por qué la popular heredera es, sin duda, la mujer de su vida.

“Jamás he sido tan feliz. He encontrado a mi alma gemela. Ella simplemente es perfecta, maravillosa, todos los días. Es bonito despertarse por la mañana y que cada día sea mejor junto a la otra persona, porque has encontrado a tu otra mitad.

No hay nada que no tengamos en común”, reveló el intérprete de la serie ‘The Leftovers’ en conversación con Entertainment Tonight, el mismo medio al que, hace unos días, Paris aseguraba que Chris es el hombre perfecto para ella.

Aunque el actor prefiere hacer partícipe solo a su círculo más íntimo de los bonitos momentos que le dejan su día a día junto a Paris -sus cuentas de Instagram y Twitter son privadas-, la guapa rubia aprovecha cualquier oportunidad para compartir con todos sus seguidores de las redes sociales las razones por las cuales cayó rendida rápidamente ante su ahora inseparable chico.

“Tiene los ojos más adorables y una sonrisa tan bonita que te deja sin respiración. Tiene la habilidad de hacerme sonreír siempre que habla y cuando te mira a los ojos es muy difícil dar media vuelta”, rezaba el cariñoso mensaje que la también cantante publicaba este lunes en Instagram junto a una bonita estampa en blanco y negro que retrata la pareja dándose un beso.