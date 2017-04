Luis Miguel está cerca de Michelle Salas: Silvia Pinal

Doña Silvia Pinal no dudo en alabar la labor de Luis Miguel en su faceta como papá, pues destacó que esta muy cercano a su nieta Michelle Salas a pesar de sus problemas legales.

“Yo casi no lo veo, me encantaría verlo más seguido, pero me da mucho gusto que este con Michelle, que este cerca, es uno de los grandes gustos que tengo”, dijo la actriz durante la presentación de las protagonistas en la serie sobre su vida.

Pinal no dudo en dar su opinión sobre las demandas que tiene Luis Miguel en su contra, de las cuales no se mostró preocupada.

“Yo no sé porque hace esas cosas, él no tiene ninguna necesidad, es una figura extraordinaria, es una representación maravillosa para nuestro país una gente como él. A lo mejor yo creo que se aburre de que todo le vaya tan bien y que sea tan bonito”, dijo la actriz.

Finalmente, Silvia comentó que su nieta Michelle por el momento “no quiere compromisos” por lo que descarta verla casada o esperando un hijo pronto.