Ivonne Montero sufre accidente automovilístico

La cantante contó al diario Reforma que minutos antes de entrar a la Ciudad de México, la camioneta en la que viajaba con sus bailarines y staff se estrelló contra el muro de contención debido a que una llanta de tráiler estaba sobre la carretera México-Cuernavaca.

“Veníamos bajando la carretera a cierta velocidad, no más de 100 kilómetros por hora. Yo iba dormida en la parte trasera, íbamos a entrar a una zona de curvas cuando nos topamos con una llanta inmensa de tráiler abandonada. Embestimos la llanta y nos estampamos contra un muro de contención”, explicó Montero vía telefónica.

La también actriz narró que el auto que venía atrás de su vehículo no frenó a tiempo, golpeó una roca que estaba al lado de la llanta e impactó la parte trasera de la camioneta donde venía la actriz.

“Nos bajamos de volada para ir a ver cómo estaba el señor del auto que nos chocó, después del accidente, aún seguía adentro. Tenía la cara destrozada. Logramos sacarlo, llamamos a la ambulancia, afortunadamente a nosotros no nos fue tan mal, aunque la camioneta sí quedó inservible.

La persona quedó herida, afortunadamente nosotros no, la camioneta era muy grande y yo estoy asombrada cómo nos salvamos”, explicó.

Tras padecer el accidente, la empresa Marved Music apoyó a Montero y sus compañeros con un nuevo transporte que los llevó a su casa.

“Me trajeron a casa, ahorita tengo mucho dolor de cabeza. En la noche me dolían las piernas y la cintura, pero la verdad es que siento que fue por la tensión que hice cuando escuché el grito, yo nada más me apreté y me hice bolita”, manifestó.