Eiza González odia la palabra “fan”

Eiza González empleó su cuenta de Twitter para enviar un sincero mensaje a sus seguidores y agradecerles el apoyo incondicional que le han manifestado desde el inicio de su carrera, dejando claro que detesta la palabra fan.

No obstante, aprovechó la ocasión para expresar que algunos medios, en ocasiones, proyectan ciertas notas sensacionalistas de manera totalmente injusta y desinformada, según su punto de vista.

“Hola, muchas gracias por el constante apoyo. Yo sé que siempre habrá esa cuarta pared que no me permite conocer a todo el mundo que me conoce/ sabe de mí. Y por ende basado en lo que tal vez una revista/publicación diga de mí (una persona que detrás de ese teclado puede tenerme odio o cariño) que eso hace que defina lo que expone de mí y la cara que me quieran dar.

La realidad es que nadie allá fuera me conoce o sabe de mis altos y bajos. Y hay días que eso me es frustrante porque el 90% de lo que es expuesto allá fuera no es remotamente yo”, dice en primera instancia la actriz.

“Pero me quería tomar mi tiempo para agradecer a la gente que si se toma el tiempo en mandarme mensajes de apoyo. A los que se permiten tener opiniones libres sobre alguien que saben que no conocen y aún así deciden apoyar positivamente. Gracias también a las persona que conocí a través de los años en mi carrera y se han vuelto cómplices y amigos más que “fans” (odio ese término) me parece injusto”, agregó.

“En fin. Gracias por los cuales podrían estar intoxicados por el teléfono descompuesto que los conecta de mi a ustedes y escogen no dejarse guiar por falsedades y conectan con su parte humana.

Soy simple y sencillamente una persona con una vida completamente igual a los demás. Solo con un trabajo deferente. Y agradezco el apoyo al igual que yo admiro el trabajo de muchas otras personas dentro y fuera de mi trabajo. Solo quería compartir esto por q me salió del alma. Les deseo un increíble fin de semana y gracias de nuevo ❤”, finalizó.