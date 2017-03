“Tiene ganas de figurar”: Silvia Pinal sobre Enrique Guzmán

Silvia Pinal no dudo en vacilar con los medios durante la conferencia de prensa donde se presentaron a las actrices que la encargaran en la serie sobre su vida, y respondió a la interrogante sobre la negativa de Enrique Guzmán a que aparezca su nombre en este proyecto.

“Yo creo que son ganas de figurar”, dijo Pinal arrancando la sonrisa de los medios de comunicación; y agregó: “es absurdo que no quiera que se toque su nombre, a mí tampoco me importa eh, si lo quitan, por mí que lo quiten.

Si tuve dos hijos con él, es absurdo que no aparezca el papá, no sea que hayan sido hijos de la mala vida, para nada, mis hijos fueron hechos con mucho amor”.

Por su parte Carla Estrada comentó al respecto: “en lo personal obviamente es un personaje importante en la vida de Silvia, no puede no estar en la vida de Silvia, y bueno, si ha tenido dinero, ha tenido pláticas con los abogados, pero no ha llegado a ningún acuerdo, y posiblemente podamos platicar él y yo, yo estoy abierta a las posibilidades, si él quiere platicar bienvenido, pero si será algo que se arreglará más bien legalmente, no con nosotros”.

Por otra parte, las grabaciones de esta serie iniciarán el próximo mes de mayo, y se confirmó que las actrices Itatí Cantoral, Mia Rubín Legarreta, Gala Prieto, Nicole Vale y Lara Campos como las que darán vida a Doña Silvia Pinal durante el transcurso del proyecto, donde la interrogante mayor será cómo se dará a conocer el fragmento de vida entre Enrique Guzmán y la primera actriz mexicana.