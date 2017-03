Aislinn Derbez manda mensaje a fans que la critican por su nariz

Aislinn Derbez empleó las redes sociales para platicar con sus seguidores y contestar a las personas que constantemente le sugieren operarse la nariz.

La actriz vaciló en primera instancia con un amigo al preguntarle: “oye, ya que enverdeces los ojos con maquillaje, ¿no me podrás acá rebajar la nariz un poco también?, para que no se vea tan grande”, dijo riendo.

Posteriormente la hija de Eugenio Derbez comentó: “Y no, no me voy a operar la nariz, ¡no insistan! Todos esos paleros que me dicen: ‘Ay opérate la nariz, te verías mejor’. No, fíjense que no me la voy a operar, no insistan”.

Y finalmente, subrayó: “a mi si me gusta, ¡tal vez me vería mejor, pero no me importa!”.

Hace unos años, la misma Aislinn relató en una entrevista que cuando era adolescente su nariz comenzó a cambiar y aseguró que aunque al principio le traumaba, después de un año aprendió a aceptarla, y ahora es lo que más le gusta.