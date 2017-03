Montserrat Oliver le huye al matrimonio

Montserrat Oliver aprovechó su paso por la presentación de una campaña que apoya a jóvenes emprendedores, para desmentir los rumores sobre sus planes de boda.

“¡Ay que mentira!, o sea, ya no saben que inventar (…), ya me casé una vez ya no vuelvo a cometer ese error dos veces”, dijo a diversos medios la conductora.

“Me dan risa los papeles y los contratos, ¿no les ha pasado?, no se hagan, tenían novia o novio o lo que sea, y ay todo muy bonito, nada más le ponen una firma y me tienes que dar esto, me tienes que dar el otro, ya todo es obligación, ya lo bonito paso a obligación”.

Por otra parte, Oliver no dudo en platicar cómo fue que hace doce años casi tiene una relación con el príncipe Alberto de Mónaco:

“Me buscó, me empieza a conocer, y el rollo, entonces nos vamos a un viaje muy padre, pero no nos fuimos juntos, ahí nos vimos, dentro de las aventuras que me gustan, (…) en Suecia; entonces me daba mucha risa, Yolanda esta traumada con esa situación, porque me tiraba la onda a mí, quedaba bien conmigo, pero estábamos cenando y se volteaba y le eructaba en la cara a Yolanda”, contó divertida Montserrat.