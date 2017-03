Fernando del Solar habla de su relación con Ana Patricia Rojo

Fernando del Solar rompió el silencio y habló acerca de los rumores que apuntaban al inicio de su relación sentimental con la actriz Ana Patricia Rojo.

“La verdad no hay nada que desmentir, es una gran amiga, una gran compañera de trabajo, estuvimos 10, 15 días trabajando juntos en Puebla haciendo la peli (La Familia de mi Ex), nada más”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Asimismo, el conductor explicó de dónde salió este rumor: “más que paparazzi armando se trata de unas fotos que nos hemos tomado durante la película y pues yo he tuiteado o lo ha tuiteado Ana en su momento pero, no, no pasa nada”.

Última escenas… ya falta poco para acabar el rodaje!!

Junto a @ANAPATRICIAROJO en #LaFamiliaDeMiEx pic.twitter.com/z5TzL1Wo0h — Fernando Del Solar (@Fer_DelSolar) March 5, 2017

No obstante, el actor argentino no descartó estar abierto al amor. “Yo también quiero tener galana, ¡oye!, yo estoy listo para el amor, me gustaría y ojalá que pronto pueda compartirlo con ustedes”.