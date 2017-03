Reconocen a Eugenio Derbez y Salma Hayek en la CinemaCon

Gracias @cinemacon por el #InternationalAchievementInComedy premios así demuestran que para los Latinos no hay fronteras // As a Mexican it will always be an honor to receive an award that reflects that Latinos don't have borders. Thank you CinemaCon for the "International Achievement In Comedy" award.

