Chris Evans: el exnovio perfecto

Irónicamente Chris Evans ha esperado a que su relación sentimental con la humorista Jenny Slate llegara a su fin a finales del año pasado para pronunciarse abiertamente acerca de la misma, y lo ha hecho para deshacerse en halagos hacia el talento de su ya expareja, con quien protagonizó recientemente la película ‘Gifted’, pendiente de estreno.

“Es mi ser humano favorito. Es la mejor. Nunca, nunca antes había conocido a alguien con el dominio que posee ella de la lengua inglesa. Cuando pronuncia una frase, no sobra ni falta una letra. No puedes evitar pensar: ‘Has elegido una colección de palabras increíble que articulan perfectamente lo que querías comunicar’. Hablar con ella es una especie de forma de arte, porque las asociaciones visuales que haces a raíz de sus expresiones son muy vívidas.

Es una mujer vulnerable, honesta, que se preocupa más por los demás que por ella misma. Es una persona compasiva. No hay nada que no pueda gustarte de ella”, ha asegurado ahora el protagonista de ‘Capitán América’ en una entrevista a People.

La naturalidad con la que Chris se ha referido ahora a su fallido noviazgo contrasta con el hermetismo del que siempre ha hecho gala en todo lo relativo a su vida privada, hasta el punto de que los dos actores únicamente realizaron una aparición pública juntos durante los diez meses que duró su romance.

Sin embargo, el famoso intérprete también afirma que con el paso del tiempo ha aprendido a relajarse ligeramente en ese sentido para aceptar la curiosidad que genera en sus fans su día a día lejos de las cámaras.

“Fui yo quien eligió ser actor. No puedes dedicarte a esto y decir: ‘Me cabr*a que la gente quiera enterarse de mis asuntos’. En cierta medida, lo acepto porque tengo la impresión que no ser honesto en mis entrevistas está mal. Hasta cierto punto, me parece natural compartir cierta información. Y al fin y al cabo, si te rodeas de personas buenas y de experiencias hermosas, no debería avergonzarte compartirlas con los demás”.