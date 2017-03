¿Por qué no sonríe nunca Victoria Beckham? Ella misma desvela el misterio

Desde que se convirtiera en el objetivo de los paparazzi en los años noventa por ser la ‘pija’ de las cinco integrantes de las Spice Girls y la novia del futbolista David Beckham, existen muy pocas fotografías en las que Victoria Beckham aparezca sonriendo, y menos aún en las que lo haga de forma que acabe mostrando los dientes.

Sin embargo, la cara de enfado permanente con el mundo que luce la británica es en realidad una pose, como se ha encargado de desvelar ahora, construida para disuadir a los curiosos más insistentes que se cruzan con ella por la calle.

“La gente no se atreve a acercárseme porque creen que soy una especie de reina del hielo”, reveló Victoria a su paso por el programa ‘The Late Late Show’, una confesión que fue recibida con risas por las otras entrevistadas, Jessica Chastain y Lisa Kudrow, y el propio presentador James Corden.

“Creo que es una decisión muy inteligente estar [seria] todo el tiempo, porque así cuando la gente te conoce solo podrán decir: ‘¡Es fantástica!'”, comentó Corden.

Victoria trata de sobrellevar con sentido del humor la reputación de celebridad arisca que se ha ganado por su costumbre de no sonreír, hasta el punto de que hace unos días se dejó ver en público luciendo una camiseta con la frase ‘Fashion Stole My Smile’, o lo que es lo mismo, ‘La moda me robó la sonrisa’ en inglés, y ahora ella misma ha querido explicar la historia detrás de tan divertida ocurrencia.

“Esa soy yo riéndome de mí misma. Siempre me preguntan por qué no sonrío. La gente piensa que soy una amargada. Así que esa soy yo divirtiéndome un poco y riéndome de mí misma”, apuntó en su intervención en el citado programa, tras desvelar que la mencionada prenda de ropa es una creación propia.