Elsa Pataky celebra el cumpleaños de sus mellizos

La actriz Elsa Pataky ya dejó bien claro durante su primer embarazo, el que la llevó a ella y a su marido Chris Hemsworth a estrenarse como padres con el nacimiento de India Rose (5), que su futuro bebé y todos los que estuvieran por venir acabarían heredando de ella no solo el idioma, sino algunas de las tradiciones más arraigadas de la cultura española, por lo que no resulta sorprendente que, de cara a la celebración del tercer año de vida de los gemelos Tristan y Sasha, la intérprete quisiera deleitar a todos sus invitados con una suculenta tortilla de patatas que, en su opinión, nunca pueden faltar en sus multitudinarias reuniones con amigos.

“Como seguramente algunos de vosotros ya sabréis, el fin de semana pasado fue el cumple de mis peques. Como siempre, me gusta celebrarlo con muchos amigos, tanto de los peques como nuestros, porque, no nos engañemos, los padres también nos divertimos”, explicó en su blog de la revista Glamour antes de pasar a compartir algunas de las delicias que preparó para la ocasión.

“Para los mayores suelo hacer mis especialidades para picar que siempre tienen éxito, la quiche Lorraine y, cómo no, mi tortilla de patata, que tanto le gusta a nuestros amigos. Luego no falta tampoco un dulce tradicional de aquí, en Australia, en todos los cumples: el pan con mantequilla y bolitas de colores, una forma divertida de comer un poco más de dulces, pero como dicen, ¡una vez al año no hace daño!”, indicó sobre las costumbres culinarias de su país de acogida.

La artista madrileña ha vuelto a poner de manifiesto lo cómoda que se siente viviendo en medio de la naturaleza, sobre todo porque cuenta con una finca lo suficientemente amplia como para hacer de cualquier evento familiar un encuentro de grandes proporciones que bien podría ser confundido con un multitudinario festival de música.

“Hay una cosa que no falta en mis cumples: los castillos inflables, porque aquí tenemos la suerte de tener mucho espacio. ¡Es lo que tiene vivir en el campo! A los niños de todas las edades les encanta y se lo pasan genial subiendo y bajando durante largos ratos. Además, sirve para quemar todas las calorías de los dulces que se van tomando, ¡que se ponen como motos! Y, para no perder la tradición, nuestra famosa piñata que nunca falla. India me ayudó a llenarla de chuches.

Se ponían todos en fila y cada uno daba unos cuantos golpes, luego se ponía otra vez en la cola hasta romperla, que es cuando se desata la locura. ¡Se lo pasaron en grande!”, compartió entusiasmada sobre una jornada llena de diversión y actividad física.