Jessica Chastain disfruta en México de un 40 cumpleaños inolvidable

Al igual que otras muchas celebridades estadounidenses que optan por las paradisíacas playas de México para desconectar temporalmente del frenético ritmo de vida que llevan en Hollywood, la actriz Jessica Chastain ha podido disfrutar a lo largo de esta semana de unas apacibles vacaciones en la turística región de Los Cabos que, además, le han servido para festejar por todo lo alto su 40 cumpleaños en compañía de su pareja, el aristócrata italiano Gian Luca Passi de Preposulo, y algunos de sus mejores amigos.

Como publica ahora el diario The New York Post, la intérprete y sus invitados se alojaron en uno de los complejos hoteleros más exclusivos de la zona, el ‘One & Only Palmilla’, pudieron sacar el máximo partido a las agradables temperaturas con una larga jornada en la piscina, y además tuvieron la oportunidad de degustar algunas de las muchas delicias que definen la gastronomía mexicana en el lujoso restaurante ‘Agua by Larbi’.

Por si no fuera suficiente con los testimonios de los testigos presenciales que avistaron a la estrella de cine y a sus acompañantes en algún que otro momento durante su estancia mexicana, la propia artista se ha encargado ahora de compartir con todos sus seguidores de Instagram algunas imágenes que dan buena cuenta de la felicidad que la embargaba al haber podido iniciar una nueva década de vida en tan exótico entorno.

“Este ha sido un cumpleaños que recordaré siempre. ¡Gracias por todas las cariñosas felicitaciones! Me han llenado de alegría. He pasado un bonito tiempo de relax en México. ¡Ahora, vuelta al trabajo!”, escribió la doble nominada al Óscar en un mensaje que apareció en su perfil solo unos minutos después de que publicara una imagen de la maravillosa playa que se encontraba a solo unos metros de su hotel.

No es habitual que la intérprete californiana haga uso de la esfera virtual para dar a conocer públicamente algunos de los aspectos más íntimos de su vida, sobre todo en lo que a su ámbito sentimental se refiere, ya que como ha asegurado en más de una ocasión, prefiere que el público solo tenga en cuenta su faceta como artista y la valore únicamente en función de sus dotes interpretativas.