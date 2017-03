Bárbara de Regil da detalles de su boda religiosa

Bárbara de Regil reveló algunos detalles de su boda religiosa con Fernando Schoenwald, a pocos días de celebrar el enlace en una hacienda de Querétaro, con la presencia de 90 invitados

“No estoy nada estresada. Ya tengo el vestido, será de Benito Santos. Tengo el lugar, la comida. Hay cosas que aún no tengo pero estoy muy relajada. Lo que se dé bien y lo que no, no se dará”, explicó en entrevista con “Javier Poza en Fórmula”.

La protagonista de la serie mexicana “Rosario Tijeras” dijo sentirse despreocupada pues no habrá nada que pueda arruinar ese momento tan maravilloso, cuando ambos unan sus vidas ante los ojos de Dios.

“Para donde voltee quiero ver gente que amo, que me dé gusto verla. Mi boda es un momento importantísimo”, finalizó la actriz mexicana.