Larry Hernández explota en Instagram contra sus seguidores

Larry Hernández no pudo contener su enojo y explotó contra algunos de sus seguidores en Instagram debido a las críticas que recibe en diversas publicaciones.

“Me cae En la Madre Esas personas que entran en las páginas mías o de mis hijas o de Kenia A dar consejos como en el video anterior (Hay Enséñalas a cuidar el Agua a tus Hijas) que Puta pendejada hacen en mis páginas si no les gusta como somos solo no me sigan esta fácil pero les encanta la MIERDA”, dice Larry en una parte de su mensaje.

A post shared by Larry Hernandez (@larryhernandez) on Mar 30, 2017 at 5:00am PDT

El cantante de música regional mexicana además se dio el tiempo de explicar que grabó a una de sus hijas ayudándole a lavar el carro, una situación normal en cualquier familia, y no entiende porqué la gente se molestó por no cuidar el aguar “como si ustedes Cada milímetro de agua lo conservaran y la reciclarán No Mamen Neta”.

Dice ella que está Trabajando @dalaryhernandez ❤️ A post shared by Larry Hernandez (@larryhernandez) on Mar 29, 2017 at 6:23pm PDT

Larry se ha caracterizado por ser muy abierto con sus fans, pues además de tener un reality sobre su vida, en redes sociales comparte muchos momentos de su vida personal, situación que genera controversia entre sus seguidores, no obstante, todo indica que el cantante no cambiará su forma de ser y continuará mostrando su vida en redes sociales.