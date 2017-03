Alejandra Espinoza celebra emocionada 10 años de relación con su marido

Desde que sus miradas se cruzaran por primera vez durante un concurso de baile que tuvo lugar en Miami en el año 2007, el amor que la modelo y presentadora Alejandra Espinoza siente por su marido, Aníbal Marrero no ha hecho otra cosa que ganar en intensidad.

Y ahora que se cumplen 10 años de ese primer encuentro, la mexicana ha querido aprovechar la ocasión para proclamar a los cuatro vientos la adoración absoluta que siente por el padre de su hijo Matteo, de dos años.

“Hace 10 años jamás imaginé todo lo que me esperaba!! Gracias Dios por un día como hoy cruzar nuestros caminos. Eres el amor de mi vida, Aníbal Marrero, me haces ridículamente feliz (sic)”, compartió la maniquí en su cuenta de Instagram junto a un vídeo que recogía algunos de los momentos más especiales de su larga relación con el coreógrafo, entre los que no podían faltar referencias a su embarazo y al nacimiento de su por ahora único retoño.

Solo unos días antes, Aníbal recurría también a las redes sociales para dirigirle una emotiva felicitación a su amada, pero en este caso con motivo del 30 cumpleaños de Alejandra, quien estrenó década esta semana.

Tan notoria efeméride le brindó al portorriqueño la excusa perfecta para poder deshacerse en halagos hacia la persona más importante de su vida, con permiso de su hijo Matteo.

“Un día como hoy Dios te trajo al mundo, para mí eres un regalo de Dios. Llegaste a mi vida la cambiaste te convertiste en mi mejor amiga, mi novia, mi esposa, en mi media mitad y luego en una madre excepcional para mi hijo… Quiero celebrar contigo hasta que seamos viejitos y aun ese día te seguiré llenando de besos y te darás cuenta que te amaré quizás más (sic)”, reza parte del mensaje que ha colgado Aníbal en su perfil y al que ha acompañado de una bella estampa de la pareja.

Esta sentida dedicatoria no supone el único gesto de cariño con el que Aníbal quiso sorprender en su gran día a la que fuese hace años coronada como la mujer más guapa de México, ya que suya fue la idea de convocar a un nutrido grupo de mariachis para que le dedicaran a la maniquí una emotiva serenata interpretando algunas de las canciones que han venido marcando su envidiable historia de amor.