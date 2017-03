Joe Manganiello no quería casarse con una celebridad sin conocer a Sofía Vergara

Aunque ahora es la mitad de una de las parejas más atractivas y mediáticas de la industria del entretenimiento estadounidense, Joe Manganiello nunca se planteó mantener una relación sentimental con otra celebridad, y mucho menos con una estrella tan famosa como su esposa, Sofía Vergara, con quien contrajo matrimonio en 2015 tras protagonizar un mediático e intenso romance.

“Nunca antes había formado parte de una pareja de celebridades, no quería tener que enfrentarme a las dificultades que conlleva en términos de los paparazzi y la atención que suscita. Los dos sabíamos que una vez que se hiciera público que estábamos juntos cambiaría mucho las cosas, es algo de lo que hablamos. Sofía es la única mujer del planeta por la que estaba dispuesto a pasar por todo eso, porque es la mejor”, asegura el actor a la revista Ocean Drive.

Curiosamente, el acoso mediático que tuvo que soportar en un principio la pareja contribuyó a afianzar su noviazgo y unirles más.

“Toda esa presión solo consiguió que nos acercáramos más. No fue algo que quisiéramos en nuestras vida. Tratamos de mantenerlo en privado. Porque, al fin y al cabo, no le incumbe a nadie, solo a nosotros. Yo la quiero, y ella a mí, y eso es todo. Y hay un precio que hay que pagar por ello cuando estás en el ojo público”.

Como ya ha confesado en varias ocasiones, Joe tuvo muy claro desde el primer momento que no podía dejar pasar la oportunidad de conocer -y tratar de enamorar- a Sofía tras enterarse de que la colombiana había roto su compromiso con su expareja Nick Loeb. Pero la mayor sorpresa que se llevó después de conocerla no fue descubrir que es tan atractiva en persona como en la pantalla, sino darse cuenta que además es una persona encantadora y para nada una diva.

“Sencillamente, me he casado con la mujer a la que quiero. Eso es todo. Desde nuestra primera cita me quedé alucinado con ella. Era todo fácil con ella y al mismo tiempo un desafío, pero de la forma más divertida que te puedas imaginar. Así que supe muy pronto que era la adecuada”, afirma el atractivo intérprete.