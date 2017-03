Isabel Preysler se resiste a revelar si habrá boda con Mario Vargas Llosa

A lo largo del último año, tanto Isabel Preysler como Mario Vargas Llosa, así como los hijos de la famosa socialité, han dejado entrever en multitud de ocasiones que la mediática pareja podría contraer matrimonio más pronto que tarde para terminar de apuntalar su estable relación sentimental, pero lo cierto es que a día de hoy, y recién regresados de un viaje a Colombia que no han dudado en comparar con una ‘”luna de miel”, ninguno de los dos ha querido confirmar finalmente si la supuesta boda se hará realidad algún día.

“No es que me resista a la boda… Solo me resisto a estropearlo. Estamos tan bien como estamos, que no quiero tocar nada para que nada cambie. Estamos fantásticamente bien como estamos. Somos muy felices así y, por el momento y a estas alturas de la vida, no vemos la necesidad de cambiar nuestra situación”, reza la críptica explicación que ha ofrecido Isabel a la revista ¡Hola! tras ser preguntada por tan importante cuestión.

De momento, parece que a los dos enamorados les apetece mucho más cultivar su estrecho vínculo a través de la gran pasión que ambos comparten, que no es otra que la de vivir emocionantes experiencias en tantos lugares del planeta como puedan visitar.

“Cada viaje con Mario es una luna de miel. Llevábamos la broma de que pasamos más tiempo en el aire que en la tierra [en referencia a sus constantes escapadas], pero es verdad, teníamos muchos viajes programados”, asegura en la misma conversación.

Aunque poco antes de la llegada de la Navidad Tamara Falcó, hija de la también embajadora de Porcelanosa, aseguraba que su madre le había encargado a ella el diseño del que sería su vestido de novia y la propia Isabel revelaba en una entrevista que el escritor peruano ya estaba planeando mentalmente algunos aspectos del enlace, por ahora la boda como tal sigue en el aire y, en su lugar, los dos enamorados prefieren ofrecer a la opinión pública otros signos claros de que su romance no podría estar más consolidado.

Tanto es así, que ambos recalaron hace unos días en Perú para celebrar el 81 cumpleaños del novelista junto a toda la familia de este, lo que terminó convirtiéndose en un multitudinario evento en el que también tomaron parte numerosos vecinos de Arequipa, la localidad natal del escritor, y que sirvió para escenificar oficialmente ante sus paisanos el momento inmejorable que vive su relación.