El álbum del fallecido Lemmy Kilmister se podría publicar este mismo año

Más de un año después de que Lemmy Kilmister falleciera a consecuencia de un cáncer de próstata, que le había sido diagnosticado apenas unos días antes de su muerte, el también músico Jim Voxx ha confirmado que el álbum en solitario en que estaba trabajando el mítico roquero -bajo su producción- podría salir a la venta a finales de año.

“Estamos dando los últimos retoques al disco de Lemmy. Todavía no sé cuándo saldrá a la venta porque el control de su legado está en manos de Motörhead y todo ello ha llevado un tiempo. Lemmy dejó muchas cosas… Hay tantas grabaciones suyas que lo complicado ha sido decidir cómo proceder. No hay prisa por sacar el disco, pero imagino que será a finales de este año”, ha confesado Voxx, conocido por ser el guitarrista de la banda Skew Siskin, al portal de noticias Metal Talk.

Este proyecto musical del malogrado artista llevaba en marcha desde 2003 y cuenta con grandes colaboraciones del mundo del rock, pero la enfermedad de Lemmy obligó a frenar de golpe el proceso, que ahora ha sido retomada por Voxx.

“Lemmy grabó canciones en Estados Unidos con Dave Grohl [líder de Foo Fighters] y The Reverend Horton Heat, y también en Londres con The Damned. Estas canciones me llegaron cuando yo estaba en Berlín. Empezamos [a grabar con Lemmy] con dos canciones de Skew Siskin. Era lo opuesto a su trabajo con Motörhead, tenía que hacerlo en su tiempo libre cuando no estaba con la banda. Pero le di la posibilidad de venir aquí y trabajar en el estudio siempre que lo necesitase, y poco a poco obtuvimos todas las canciones.

Tenemos diez canciones, y deberían haber salido a la luz mucho antes, pero cuando Lemmy enfermó paramos de trabajar en ello, aunque las canciones ya estaban grabadas”, ha confirmado sobre los doce años que han transcurrido desde que se inició el esperado proyecto.

Por su parte, Motörhead ha confirmado la noticia publicando la entrevista en su página oficial de Facebook con el mensaje: “Cosas emocionantes están por llegar”.