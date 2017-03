Kate del Castillo revoluciona Madrid en su serie ‘Ingobernable’

A diferencia de lo ocurrido en la presentación de su nueva serie ‘Ingobernable’ la semana pasada en Ciudad de México, a la que no acudió pese a ser la gran protagonista de la producción, la actriz Kate del Castillo no ha tenido ahora problema alguno en desplazarse hasta Madrid para promocionar su nueva aventura televisiva por todo lo alto, asistiendo así a un encuentro con periodistas para el que, como no podía ser de otra manera, se vio acompañada del guapo Maxi Iglesias, quien también forma parte del elenco y, además, puede presumir de ser toda una estrella en su país.

“¡Gracias Madrid! Con mi amado Maxi Iglesias promocionando ‘Ingobernable’. ¡Gracias a toda la prensa!”, escribió entusiasmada en su perfil de Instagram junto a una imagen que retrata a la pareja posando sonriente durante el acto.

“Con la primera dama en Madrid”, publicó por su parte el joven artista, orgulloso de poder haber ejercido de perfecto anfitrión en su ciudad natal ante una de las escasas visitas de Kate del Castillo a la capital española.

La actitud alegre y relajada que exhibió la estrella mexicana a lo largo de todo el evento podría explicarse, además de con las expectativas tan altas que ha generado en todo el mundo su primera incursión en el universo Netflix, con el hecho de que la prensa española no está precisamente al tanto de la doble polémica en la que se ha visto inmersa tras el estreno de la serie en su México natal.

En primer lugar, el hecho de que la intérprete decidiera no asistir a tan importante evento y, en su lugar, delegara en sus padres y en su sobrina la tarea de acudir en su nombre acabó generando toda clase de rumores sobre los motivos de tan llamativa ausencia, que en su mayoría versaban sobre la posibilidad de que Kate pudiera ser interrogada por las autoridades sobre la supuesta amistad que mantendría con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, una teoría que ella misma se encargó de desmontar poco después.

“No es que no pueda ir, es que no quería ir. No he estado perseguida físicamente como lo estaba Emilia Urquiza [la primera dama mexicana a la que interpreta en la serie], pero sí perseguida mediáticamente. Las dos tenemos en común que queremos demostrar nuestra inocencia”, aseguraba al diario Milenio.

Por si eso no fuera suficiente, del breve intercambio de palabras que sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo, compartieron con los informadores durante el citado evento se desprende que la carismática actriz y sus progenitores no mantienen precisamente una relación idílica, ya que ambos tuvieron que desmentir tajantemente unas declaraciones previas con las que su famosa hija les acusaba de haberla presionado para que, hace ocho años, se casara con su entonces novio Aaron Díaz.

“¿Cómo le vamos a decir: ‘Cásate, mi hija’? No, yo mientras menos se casen, mejor. Kate, ¿por qué andas diciendo cosas que no son ciertas?”, explicaba conciliadora su madre.