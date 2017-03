Luis García rompe el silencio sobre su relación con Kate del Castillo

Luis García fue cuestionado sobre las declaraciones que ofreció Kate del Castillo en un video al respecto de la violencia que vivió a su lado, cuando estaban casados.

“Fui muy cuidadoso en no decir absolutamente nada, no lo dije hace cerca de varios años, 15 más o menos, no lo voy a decir ahora, para mí fue un capítulo cerrado”, dijo el ex futbolista en entrevista para el programa “Todo para la Mujer”.

García confesó que desde que decidió ser una figura pública sabía que estaría implicado en diversos temas y debía ser “sensato y sereno” cuando se hablaran cosas “buenas y malas” de él.

De igual forma, la esposa del ahora comentarista deportivo, Rocío Lara, no dudo en emplear las redes sociales para brindarle todo su apoyo con un tierno mensaje:

“Amo todo lo que hemos construido, todo lo que somos, estoy muy orgullosa de ti @garciaposti”, dice el texto junto a fotografía familiar.

Amo todo lo que hemos construido, todo lo que somos, estoy muy orgullosa de ti @garciaposti pic.twitter.com/OXVd08EJST — Rocio Lara (@RoskaPerez) March 24, 2017

Aquí el video de Kate del Castillo: