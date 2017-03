Sebastián Zurita no descarta protagonizar serie sobre la vida de Luis Miguel

El actor Sebastián Zurita confirmó en entrevista para el programa Hoy que fue invitado por la producción que realizará la serie sobre la vida del cantante Luis Miguel para protagonizar este proyecto.

“Sí, se están corriendo los rumores de eso, todavía no hay nada confirmado, pero gracias a la obra de teatro “El otro lado de la cama” empecé a cantar, y de ahí se corrió el rumor que no soy tan desafinado, y entonces me invitaron a la serie, es un proceso interesante pero vamos a ver”.

Hasta el momento no se tiene una fecha de inicio de grabaciones ni de estreno, donde Pedro Torres llevará la batuta de este proyecto de la cadena Univision.

Recordemos que antes de la serie de Univision, se había anunciado que MGM y Gato Grande Productions realizarían la serie de Luis Miguel y ya hasta le habían pagado los derechos de su vida.