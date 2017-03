Val Kilmer revela en Twitter su obsesión por Cate Blanchett

Aunque el interés que despierta en los medios de comunicación ya no es tan intenso como el que generaba en la década de los 80 y 90, el actor Val Kilmer se ha asegurado personalmente de acaparar una vez más todas las miradas a cuenta del exceso de sinceridad con el que se ha expresado últimamente a través de la red social Twitter, hasta el punto de hacer uso de su cuenta personal para revelar con todo tipo de detalles hasta dónde ha llegado su fascinación por la también actriz Cate Blanchett.

“Una vez me monté en un avión con dirección a Australia solo para poder hablar en persona con Cate Blanchett. Pero me acabé encontrando con su marido, o al menos eso es lo que recuerdo”, reveló en su cuenta personal para sorpresa de sus seguidores, antes de ir un paso más allá y confesar que la oscarizada intérprete también se le aparece frecuentemente en sueños.

“Y hace poco tuve dos sueños con ella. Su marido no aparecía en ninguno de ellos”, publicó minutos después sin especificar la naturaleza de dichas fantasías.

Como era de esperar, la impactante confesión del que en su momento fuera uno de los actores más rentables del cine comercial -además de todo un ‘sex symbol’ para el público femenino- no pasó desapercibida para los internautas y, de hecho, acabó protagonizando un arduo debate sobre las implicaciones que de ella se desprendería, cuestiones que el propio intérprete ha querido contestar con total franqueza.

“Solo puedo decir que en persona es totalmente maravillosa. Algunas superestrellas te decepcionan cuando tienes la oportunidad de conocerlas cara a cara, pero Cate es tan real, que te cuesta creer que lo que vives con ella sea real”, aseguró ante la insistencia de aquellos usuarios que querían conocer más información sobre los sentimientos que alberga hacia ella.

Pero para que no quede ninguna duda sobre el hecho de que su incontrolable atracción nada tiene que ver con el plano sentimental o incluso sexual, el que fuera protagonista de la denostada ‘Batman Forever’ aclaró rápidamente que, al margen de su condición de devoto admirador, se alegraba mucho de que el corazón de Cate esté ocupado desde hace décadas por su marido Andrew Upton, con el que tiene nada menos que cuatro hijos.

“Jamás he escrito o he dicho algo sobre Cate Blanchett que no naciera del respeto y la admiración tan pura que siento hacia ella y hacia su talento. Es una amiga personal y conozco a su marido desde hace años, y nos llevamos muy bien. Si hay alguien que piensa que debería relajarme un poco y no mostrar tanto entusiasmo es porque no entienden lo difícil que es este trabajo y lo agradable que es contar con el apoyo de tus compañeros”, escribió finalmente para zanjar la discusión y evitar malentendidos.