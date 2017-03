Scarlett Johansson tiene ‘los pies en la tierra’

La actriz estadounidense seguía dando el pecho a su hija Rose durante el rodaje de su última película, 'Ghost in the Shell'

Mientras sigue inmersa en la batalla legal para conseguir la custodia de la hija que tiene en común con Romain Duraic -del que se separó a finales de enero-, Scarlett Johansson ha querido demostrar una vez más que la pequeña Rose ha sido siempre su mayor prioridad desde que naciera en el año 2014, de modo que incluso durante la grabación de su nueva película, ‘Ghost in the Shell’, hizo todo lo posible por compaginar el frenético ritmo del rodaje con las no menos estresantes responsabilidades de su nueva faceta maternal.

“Incluso cuando estaba rodando, seguía dando el pecho. Eso te hace tener los pies en la tierra. Si alguna vez necesitases volver a ser tú misma, esta es una bonita manera de hacerlo cuando vuelves a casa. Tienes que dejar el trabajo a un lado y estar presente para tu bebé. Tuve mucha suerte de que esta fuera mi rutina al final del día”, reveló la madre primeriza para el portal E! News.

Sin embargo, tomar una decisión tan importante como la de embarcarse en la producción dirigida por Rupert Sanders pocos meses después del nacimiento de su pequeña no fue para nada precipitada, ya que Scarlett quiso estudiar antes todos los pros y los contras durante una sesión con su terapeuta de confianza para asegurarse así de que estaba haciendo lo mejor para su hija.

“Había tenido a mi hija un par de meses antes y parecía un proyecto enorme, pero tenía algo enigmático, de modo que me senté a discutirlo durante mi terapia. Lo tenía en mente”, explicaba la intérprete hace unas semanas en conversación con la revista Event.

Las confesiones de Scarlett llegan semanas después de que hiciera público el comunicado que hacía oficial el inicio de los trámites del divorcio con el periodista francés, un difícil proceso del que la intérprete aseguró no volver a hablar por el bien de la niña.