Antonia San Juan agradece las muestras de cariño recibidas tras ser operada

La actriz Antonia San Juan ha recurrido a las redes sociales para ofrecer a la opinión pública las últimas novedades sobre su repentino ingreso en el hospital hace dos días, que además de obligarle a cancelar la función de su obra de teatro ‘Mi Lucha’ que estaba programada para esa noche en Almería, la llevó a someterse a una intervención quirúrgica de urgencia con la que poner solución a unos inesperados problemas intestinales.

Como ha asegurado la propia intérprete a través de Instagram, el éxito de la operación y el reposo absoluto que ha venido siguiendo desde entonces le están permitiendo recuperarse de su bache de salud con asombrosa rapidez, hasta el punto de que ya se ha levantado de la cama en la que ha estado postrada estos días para dar “largos paseos” por el hospital.

“Quiero dar las gracias a todos los que ayer y anteayer os preocupasteis por mi salud. He dormido bien, me han quitado la sonda nasogástrica, me han dado agua y doy largos paseos por el hospital”, escribió en su perfil de la citada plataforma junto a un montaje fotográfico que la retrata sonriente y animada a pesar de la dura experiencia vivida.

Solo un día antes, la intérprete de películas tan célebres como ‘Todo sobre mi madre’ o de series tan conocidas como ‘La que se avecina’ se dirigía a todos sus seguidores de la esfera virtual para explicar con detalle las circunstancias en que se produjo su ingreso hospitalario, además de aprovechar la oportunidad para disculparse con aquellos espectadores que no pudieron verla el sábado por la noche sobre las tablas.

“Ayer por la mañana me desperté con un terrible dolor abdominal, que fue en aumento en pocos minutos, hasta hacerse insoportable. A las siete de la tarde me operaron de urgencias de un vólvulo [obstrucción] intestinal. He pasado buena noche. Siento las molestias ocasionadas al público de Almería. Un abrazo y feliz finde. Yo recuperándome”, compartía poco después de pasar por el quirófano.