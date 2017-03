Gavin Rossdale no descarta volver a pasar por el altar

Al igual que su expareja Gwen Stefani en Estados Unidos, el cantante Gavin Rossdale ha terminado ocupando uno de los sillones del panel de jueces del concurso ‘La Voz’ -en su caso, en la edición británica del programa-, lo que unido al reciente lanzamiento del nuevo álbum de su banda Bush, le ha servido para volver a estar de plena actualidad.

En el plano personal, sin embargo, el artista no parece haber hecho progresos ni encontrado a nadie con quien iniciar una nueva historia de amor, aunque ahora confiesa abiertamente que estaría más que dispuesto a casarse de nuevo.

“¿Si me volvería a casar? Enamorarse es algo precioso, es una gran fuerza a tener en cuenta. Me encantaría tener el dilema [sobre si casarme o no de nuevo], pero por ahora están mis hijos y mi trabajo. Con ellos es suficiente”, ha reflexionado en una entrevista al diario The Daily Mirror .

Rossdale es padre de tres hijos con Gwen Stefani, Kingston, Zuma y Apollo, además de reconocer a la modelo Daisy Lowe como su hija en 2004 tras someterse a una prueba de paternidad. Precisamente sobre ellos se pronunciaba recientemente el intérprete hace unos días, reconociendo que no le gustaría que alguno de ellos se animara a seguir sus pasos en el mundo de la música.

“Tienes que estar loco para querer tener una carrera musical. Yo diría, métete en algo tecnológico, haz algo así. Tengo tantos hijos, que es mi responsabilidad persuadirles para que se decidan a contribuir a la sociedad en lugar de evadirse de ella. Hagan lo que hagan me parecerá bien, solo tienen que ser personas positivas, buenas, eso es todo lo que me importa”, se sinceraba en el programa de la televisión inglesa ‘This Morning’ la semana pasada.