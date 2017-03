Julián Gil abandona las redes sociales tras rumores de separación con Marjorie de Sousa

Julián Gil aprovechó su presencia en el programa “El Gordo y La Flaca” para confirmar que este viernes decidió cerrar sus cuentas en redes sociales por los diferentes rumores que se han desatado al respecto de su rompimiento con Marjorie de Sousa y de no mostrar a su hijo Matías en estos medios.

“Hoy si buscas mis redes sociales, las cancelé por primera vez en mi vida, hoy me levanté y cancelé las tres redes sociales más importantes”, dijo Julián en primera instancia.

Gil agregó: “las cerré porque no quiero levantarme como todos los días y pasarme (…) horas”, a lo que Lili Estefan dice ‘dando explicaciones’, y el actor contestó: “no, yo no doy explicaciones, bloqueo a la persona y la borro, pero porque son sumamente ofensivos los comentarios sobre mi hijo sobre todas las cosas, porque no tengo un solo hijo, no es Matías, tengo tres hijos”.

El histrión explicó que recibió comentarios muy ofensivos con respecto a la salud de su hijo menor, que tendría un problema genético, y que por esta razón no lo presumía en las redes sociales.

“Es hermoso y está totalmente saludable, Marjorie y yo lo amamos, lo apapachamos”, añadiendo que además de ellos que son figuras públicas, sus familiares y amigos también han salido dañados con los comentarios, motivo por lo que se tomará un tiempo para volver a las redes sociales.

Al respecto de su relación sentimental, Julián Gil explicó “con

Marjorie, la amo como profesional, como mujer, como la madre de mi hijo, como mi compañera la amo, y la tendré que amar toda la vida, no me preguntes cómo estamos, estamos muy bien, y la amo y la seguiré amando porque es la madre de mi hijo”.

Gil explicó que llegará el día en que volverá a las redes sociales, pues por ahora prefiere mantenerse alejando de todos estos malos comentarios, y subrayó: “mi gente, mi hijo está bien, está saludable, yo quiero a Marjorie con todo mi corazón, así que dejen estar especulando, el día que pase algo, sea bueno o sea malo, se lo vamos a decir nosotros”.