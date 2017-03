Kim Kardashian y Kanye West acuden a un seminario para vencer sus miedos

El famoso matrimonio, junto a Kris Jenner y Khloé Kardashian, no dudó en presentarse en una concurrida charla impartida por el orador motivacional Tony Robbins

Teniendo en cuenta los desafortunados contratiempos vividos últimamente en el seno de la familia Kardashian, del atraco a punta de pistola en París a Kim al reciente robo a Kendall Jenner en su propia casa, resulta comprensible que en el clan más conocido de la televisión haya cundido una sensación de inseguridad que amenaza con apoderarse de su día a día.

Precisamente para evitar males mayores, la matriarca Kris Jenner, además de reforzar las medidas de seguridad de todos sus hijos, ha llevado a sus hijas Khloé y Kim, así como a su yerno Kanye West, a uno de los seminarios motivacionales más populares que existen a día de hoy en Estados Unidos.

“¡Esto ha pasado hoy! Gracias, Tony Robbins por el gran día de hoy. Eres realmente extraordinario y mi familia y yo te apreciamos muchísimo #Cambia tu vida #Cambia tu juego #Mejor día del mundo #Tony Robbins #Mejor energía (sic)”, reza el mensaje que acompaña a un vídeo de Instagram que documenta los últimos minutos del citado evento al que acudieron en Los Ángeles, en el que se ve un estadio a rebosar aplaudiendo al orador estadounidense.

El seminario al que asistieron los cuatro se titula ‘Libera el poder que tienes dentro’ y ha sido concebido para que las personas sean capaces de superar sus miedos independientemente de cuál sea el origen de este, por lo que sus enseñanzas le habrán resultado especialmente útiles a Kim Kardashian, quien en el avance del próximo episodio de ‘Keeping Up with the Kardashians’ aseguraba con total franqueza que su traumática experiencia parisina seguía acechándole de forma constante.