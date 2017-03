José José confirma padecimiento de cáncer de páncreas

El cantante José José rompió el silencio y confirmó en entrevista vía telefónica para el medio ‘Primera Hora’ en Puerto Rico que padece cáncer de páncreas.

“Me está creciendo un pequeño tumor canceroso en el páncreas, debido a esa situación estoy tan flaco. Los médicos me han dicho que estamos a tiempo para combatir el cáncer, por eso ya comenzamos con las primeras quimioterapia. Estoy entrando y saliendo del hospital”, relató el cantante mexicano.

El llamado “Príncipe de la Canción” se sinceró y afirmó estar confiado en que, al igual que superó otras enfermedades que ha enfrentado, también vencerá el cáncer.

“Estoy tranquilo, no es la primera enfermedad que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi vida, son muchas las pruebas y Dios siempre me levanta esta no será la excepción, todo va salir bien”, confesó.

Diversos medios mexicanos afirman que el cantante hará público su padecimiento a través de un mensaje televisivo que grabó su casa disquera, Sony Músic México, mismo que se dará a conocer este viernes en distintos medios de comunicación.

“Todo el público tendrá la oportunidad de verme y escuchar de mis propios labios la enfermedad que me aqueja en estos momentos. Aprovecho la oportunidad para agradecer todas las llamadas que han hecho para saber de mí salud. Al pueblo de Puerto Rico y a mis fans les pido que estén tranquilos, todo va a estar bien…Inclúyanme en sus oraciones”, finalizó José José.