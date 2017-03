Manuel José desea forjar su propio destino sin la imagen de José José

México, 24 Mar (Notimex).- El cantante colombiano Manuel José, quien ha alcanzado fama por tener una voz e imagen similares a la de José José, declaró que seguirá rindiendo homenaje al afamado intérprete mexicano, pero también busca forjar su propio destino.

Brayan Franier Álvarez, su nombre real, canta desde que tiene cinco años, pero hace 11 lo lleva a cabo de manera profesional. Creció oyendo la música del llamado “Príncipe de la Canción” porque un músico colombiano le decía que quien no lo escuchaba, no sabía de música, lo cual despertó su interés.

Cuando le dijeron que su timbre de voz era muy parecido al del artista, decidió concursar en el programa de imitadores “Yo me llamo” (2012), en el que ganó el primer lugar de la segunda temporada.

Hace cinco años corrió el rumor de que era hijo biológico y no reconocido de José José. Incluso, ambos se practicaron la prueba de ADN para corroborarlo, pero los resultados salieron negativos; no obstante, aseguró que su relación con él se encuentra en buenos términos.

“Me ha ido bien rindiendo homenaje a José José a través de mis conciertos, pero también he hecho el experimento de presentarle al público uno o dos temas inéditos del disco ‘Herencia romántica’, que actualmente promuevo.

“La sorpresa es que los aplauden y ovacionan igual que las canciones de José José, lo cual nos da un mensaje positivo de que estamos haciendo las cosas bien, de que nuestro objetivo se está cumpliendo, que es el de rescatar las buenas letras y melodías bajo mi nombre”, comentó a Notimex durante su visita a México.

Admitió que la influencia de José José siempre estará latente en su carrera, así como el cariño y respeto que le tiene, pues ha dejado una huella imborrable en su vida; no obstante, “busco marcar un nombre, que me reconozcan como Manuel José”.

Destacó que en la publicidad que anuncia sus próximos conciertos, ya no se menciona el nombre del afamado artista, “porque la gente me percibe y me reconoce así, ya saben de qué se trata, quién soy, y a través de mis discos van a notar la diferencia, es un punto de partida y un camino que empieza.

“Rendirle tributo fue un gran reto que me propuse, que me requirió de grandes sacrificios, pero también de recompensas. Han sido decepciones y frustraciones, pero vale la pena cuando veo al público aplaudiéndome de pie. Lo que tengo es un don de Dios y no me lo puedo guardar, lo tengo que compartir.

“Me siento realizado, libre y completo cuando canto para el público. Es una muestra de amor recíproco, de aquí para allá y de allá para acá”, subrayó en entrevista.

Aunque a través de los medios de comunicación se ha enterado del grave estado de salud del intérprete de temas como “Ya lo pasado, pasado” y “Almohada”, entre otros, dice que no ha podido comunicarse con él.

“Sé de los problemas que se ha venido tratando, y que si no se cuidaba podía empeorarse, pero creo que está en buenas manos, que lo tratan los mejores especialistas y que está bien acompañado. Es un hombre de espíritu fuerte y de mucha fe, lo cual ayuda a que afronte esta situación. Pido que todos oremos por su salud

”.

Será este viernes cuando Manuel José se presentará en concierto, por segunda ocasión, en la Ciudad de México. La cita es a las 21:00 horas en la Sala “Roberto Cantoral” de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

El “show” se titula “Dos generaciones, el mismo sentimiento”. Es en formato sinfónico y estará acompañado de 40 músicos.

“Hablo de dos generaciones, porque la mía es muy distinta a la que creció con la música de José José, son aquellos matrimonios que se enamoraron a través de esas melodías. Aunque a mí no me tocó vivir esa época, la estoy rescatando para llevársela a mis contemporáneos, por eso tiene un significado muy especial”, destacó.

El 1 de abril, en el Auditorio Nacional, será uno de los invitados especiales en el concierto “Los triunfadores del OTI”, al lado de Manoella Torres, Crystal, Yoshio, Gualberto Castro, Sergio Esquivel, Imelda Miller, Jesús Monarrez y Mario Pintor, entre otros.

Interpretará el emblemático tema “El triste”, de Roberto Cantoral, y que José José hizo famoso en 1970 durante su participación en el afamado certamen musical.

Para mayo próximo, el cantante también contempla ofrecer una temporada en el Voilá Acoustique de Polanco y en junio estará en el Lunario acompañado de otros intérpretes aún por confirmar.

“Dos generaciones, el mismo sentimiento” y “Herencia romántica” son los dos discos que este año Manuel José lanza a la venta bajo la firma de Universal Music. El primero consta de los éxitos de José José en su voz, y el segundo son temas inéditos.

Otro de los planes de Manuel José es incursionar en la actuación a través de conceptos musicales, quizá en el teatro.

Aunque recién se enteró que Telemundo hará una serie de televisión inspirada en la vida y obra de José José, aseguró que su propósito no es precisamente hacer algo en televisión, pero si lo llaman no tendría problema en hacer un “casting”.