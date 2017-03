Posible romance entre la hija de Carlos Vives y la integrante de Fifth Harmony

Shoot is up on the site: www.nicolecartolano.com, when you steeeeeeaaal the images from the site please credit. Models: @lucyvives @laurenjauregui | Styling: @kasstagrama | Photography: @wildflyme_ #unretouched #35mm #laurenjauregui #lucyvives #kasseyrich #nicolecartolano #wildflyme

A post shared by Nicole Cartolano (@wildflyme_) on Mar 22, 2017 at 12:04pm PDT