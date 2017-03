Eric del Castillo aclara intromisión en la boda de Kate del Castillo

Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo fueron cuestionados al respecto de las declaraciones que brindó su famosa hija Kate del Castillo en el programa ‘Historias Engarzadas’, donde confesó que se casó con Aarón Díaz para complacer a su familia.

“No eh, eso no sabemos, por qué se casaron, por alguna razón, me imagino que se gustaron y se casaron, nosotros no tuvimos nada que ver”, explicó don Eric.

Por su parte, Doña Kate declaró: “cómo le vamos a decir ‘cásate hija’, nombre, ahora entre menos se casen mejor, ella habrá entendido que eso era lo que queríamos”, finalmente, vaciló y agregó: ¿Kate por qué andas diciendo cosas que no son ciertas?

Don Eric y Doña Kate desfilaron por la alfombra de la esperada serie de la plataforma Netflix en representación de su hija, quien es protagonista de la trama, pero que no pudo estar presente en México debido los problemas legales que enfrenta en su país natal.