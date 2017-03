Ninel Conde no le prohíbe hablar a Ari Telch de su hija Sofía

Ninel Conde aprovechó el enlace telefónico que tuvo en el programa radiofónico “Todo para la mujer” para aclarar que no le prohíbe a su ex pareja Ari Telch hablar de la hija que tienen en común, llamada Sofía.

“Yo realmente como te digo, ya detalles de sus cositas (no hablo), la otra vez leí que Ari dijo que yo lo regañaba, ¿cuál lo regañaba?, ¡para nada!, la verdad tengo una relación cordial, pero con trabajo si hablamos, y en buena onda y todo, pero a la que no le gusta es a Sofi, como de chiquita si le llovió, las cámaras y todo, le tocó una etapa complicada, ya creció y ya no quiere (ser expuesta)”.

“Yo la apoyo en la medida de mis posibilidades, la apoyo, su papá por ahí también la ayuda y le manda su dinero y ahí estamos apoyándola”, contó la cantante de su hija Sofía y sus estudios en el extranjero de comunicación.

Al cambiar de tema y hablar de los amores sufridos, Ninel dice ahora sólo tiene tiempo para sus hijos, pues ya aprendió la lección en el amor.

“Fíjate que ya no, ya aprendí, ya mejor canto mis canciones de despecho y me desquito y ya, me pongo a chambear y a sacar adelante a mis chamacos, como todas las mamás luchonas latinas”

La cantante y actriz se encuentra promocionado su segundo sencillo titulado “Tú no vales la pena”, escrito por Horacio Palencia, y que forma parte del disco de banda que recientemente lanzo.