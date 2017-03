Remmy Valenzuela crea fundación para cuidar el medio ambiente

El joven cantante Remmy Valenzuela confesó que además de estar concentrado cien por ciento a su carrera profesional dedica su tiempo libre para trabajar en la conservación del medio ambiente.

“Estamos iniciando una fundación, que no nada más abarca lo de las tortugas, la tortuga que liberamos está en extinción, entonces liberamos 100 tortugas, que esas 100 tortugas van a durar 15 años para volver a donde las soltamos, queremos hacer cosas el medio ambiente, donar arboles e incitar a nuestros fans que siembren un arbolito”, dijo en entrevista para “El Gordo y La Flaca”.

El cantante confesó que esta actividad no lo va a distraer de complacer a sus seguidoras, quienes le demuestran todo su cariño en las firmas de autógrafos.

“Tenemos firmas de 5 o hasta 6 horas, y hemos atendido hasta el último fan, hasta a veces hacen fila dos veces nada más para volverte abrazar, para volverte a dar un beso, termino todo besuqueado, todo abrazado, pero igual es lo que quieren, abrazarte, quererte, entonces hay momentos para todo, me quieres abrazar, me quieres dar un beso, ahí en la firma de autógrafos, y ahí me hacen hasta lo que no”, finalizó vacilando.