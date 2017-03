Sergio Mayer compra los pañales y la leche de su nieta Mila

Natália Subtil brindó una entrevista para el programa ‘Fórmula Espectacular’, donde confirmó que Sergio Mayer, abuelo de Mila, es quien da para comprar “los pañales y la leche” de la niña.

“Mira, los pañales y la leche el abuelo me los da, y yo tengo guardado, tengo mis ahorros y de eso estoy todavía (viviendo), porque ya voy a empezar a trabajar”, dijo la actriz.

Asimismo, la brasileña confirmó que está por iniciar un nuevo proyecto profesional; “el 18 ya empiezo proyecto, es un programa de televisión”.

Subtil refiere que siempre ha apoyado las decisiones del padre de su hija, Sergio Mayer Mori, pues ella no quiere que él sienta “que tiene una hija y de ahí ya no puede hacer nada, entonces yo creo que soy una de las mayores apoyadores de lo que él quiera ser”.

La modelo afirmó que las primeras semanas tras el nacimiento de su hija, platicaba mucho con Mayer Mori, y ella le decía que lo apoyaría en todos los proyectos que él deseara emprender.

Además, Natália contó que se encuentra en una dieta estricta pues subió 22 kilos durante el embarazo, y afirmó que ahora ya sólo le faltan 5 para volver a su peso antes del embarazo, pero desea bajar aún más pues ya estaba subida de peso cuando se embarazó de Mila.

Al respecto de Bárbara Mori, Natália dice es “increíble”, y contó: “la primera vez que deje (a mi hija), tal cual (comenté) no puedo ir porque Mila y Bárbara (dijo) ‘¡cómo que no!, déjala conmigo y vete’, todo se dio por ella, todos escuchan que tengo algo y dicen ‘déjala conmigo’”.

Para finalizar, la ex pareja de Sergio Mayer Mori dejó muy en claro que no desea nada (económicamente) de ellos, pues explicó “ellos me ayudan con todo su amor, su cariño y su tiempo”.

