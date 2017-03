Kate del Castillo: “hacerme una biografía me parece una jalada todavía”

Kate del Castillo ofreció un enlace directo desde Estados Unidos para presentar en México la serie de Netflix titulada ‘Ingobernable’. La actriz fue cuestionada sobre sus emociones al sentirse perseguida por las autoridades en su país natal.

“Te voy a decir una cosa, no estuve perseguida físicamente como lo está Emilia Urquiza porque la van a matar, yo estuve perseguida mediáticamente, las dos tenemos en común que queremos demostrar nuestra inocencia”, explicó Del Castillo.

“Eso de sentirte perseguida, de querer demostrar tu inocencia, de sentir que estás sola contra el mundo, que tienes que estar constantemente contestando mentiras, y contestando ataques, es algo muy fuerte que no te puedo explicar pero se te queda grabado en el cuerpo y esa sensación como cuando uno tiene miedo, si ha sentido alguien verdaderamente miedo por perder su vida, esas cosas se quedan grabadas y fue para mí la verdad catártico poder interpretar a Emilia Urquiza en una situación así”.

Kate del Castillo vaciló con la idea de haber grabado las escenas de la serie en Netflix en México, ante el cuestionamiento si fue el “Barrio Bravo de Tepito”, el que la ayudó a grabar las escenas resguardándola de la policía en México.

“Yo estuve y estoy ahí en ese momento con ustedes (en México), más en alma que en cuerpo”, contestó.

Al respecto sobre sí se arrepentía de haber realizado la entrevista a Joaquín Guzmán, Kate contesto firme: “yo nunca lo entreviste, esa entrevista no es mía, que si me arrepiento de haber ido a Sinaloa, no me arrepiento de nada”.

Finalmente, la actriz desea que su vida profesional no se vea opacada por su encuentro con uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, pues desea que en breve otros proyectos profesionales sigan marcando su trayectoria artística, como el hacer una película de la vida de Guzmán Loera, además que por el momento descarta hacer una serie o cinta sobre su vida.

“Contar mi historia, hacerme una biografía me parece una jalada todavía, todavía no me muero, pero quiero que sepan que esto me está sucediendo es una parte muy pequeña de mi vida, importantísima que me ha roto, pero al mismo tiempo me ha hecho aún más fuerte, esto no me define”.