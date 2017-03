Sean Penn utilizó a Kate del Castillo: María Conchita Alonso

María Conchita Alonso lamentó que Kate del Castillo no se le haya acercado para pedirle referencias de Sean Penn tras haberla dejado sola enfrentando a la justicia mexicana por su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Kate sabe cuál es mi posición ante ella, sabe que estoy de su lado, y la apoyo en todo, su gran error fue no llamarme para averiguar un poquito más de Sean Penn, que la utilizó”, dijo la cantante.

No obstante, la intérprete reflexionó y expresó: “tuvo que pasar por eso quizás para aprender una lección, a mí me encanta la Kate”.

Por otra parte, María Conchita lamentó que hoy en día el reguetón recurra a letras demasiado fuertes, y subidas de tono, cuando ella fue censurada por interpretar temas como “Acaríciame”.

“En un tiempo a mí me criticaron y censuraron por una de mis canciones, que porque era ‘muy fuerte’, y bueno, tuve que aguantarlo, y hoy en día, mira lo que hacen los cantantes con el reguetón, o sea, yo no he nacido, o aún estoy así como en pañales con mis canciones en comparación con lo que es el reguetón”.